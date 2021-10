Zdroj: Pixabay

Buďte členom klubu: Možno to neznie úplne cool, ale vyplatí sa zapísať do členstiev, ktoré jednotlivé obchody ponúkajú. Je to síce o kartičku v peňaženke navyše, prípadne použite aplikáciu v mobile, ale ak sa dá ušetriť, tak prečo nie?