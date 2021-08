Zdroj: Shutterstock

Malé mesto ležiace asi hodinu jazdy juhozápadne od kanadského Saskatoonu pomohla vybudovať v 30. rokoch minulého storočia expanzia železnice do kanadských prérií, ktorá do tejto oblasti priviedla množstvo osadníkov. Trvalo to však krátko, pretože železničná doprava bola v 70. rokoch 20. storočia kvôli finančným ťažkostiam zastavená, čo spôsobilo, že mnohí obyvatelia mesta odišli. V súčasnej dobe zostáva niekoľko stavieb, vrátane dvoch veľkých budov s obilím, obchodu so zmiešaným tovarom a niekoľkých domov.