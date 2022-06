Zdroj: Shutterstock

Zmena režimu pred lekárskou prehliadkou: Naše telo má svoj režim a pokiaľ ho náhle narušíme, potrebuje istý čas, aby sa opäť dostalo do pohody. Nemusí to byť vidieť, ale aj posun večierky je pre telo stresom a rozvíri hladiny hormónov. Pred lekárskou kontrolou preto neponocujte a doprajte telu to, na čo je zvyknuté.