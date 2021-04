Zdroj: Shutterstock

Ak je známy znak sociálnej siete kultúrnou ikonou, potom tlačidlo „dislike“ je čistý internetový mýtus. Tisíce ľudí zaň podpísali petíciu, milióny užívateľov cítia v podvedomí, ako ich svrbí prst, len-len to tlačidlo stisnúť, a napriek tomu ho Facebook nemá a pravdepodobne ani mať nebude.

Podľa muža, ktorý túto sieť vynašiel, by ikonka „dislike“ poskytla užívateľom bleskovú možnosť, aby ihneď presne dali najavo, čo si myslia o linkoch, fotografiách, statusoch alebo komentoch svojich priateľov. To by malo za následok jav, ktorý jemne nazývame „neblahé dôsledky“.

O potrebe znaku „nepáči“ sa skutočne počas tvorby symbolu „páči“ hovorilo, ale potenciálne negatívne následky sa tvorcom zdali privysoké. Dôvod, prečo na prvom mieste zaviedli symbol „páči“, bol taký, že mnohí ľudia chceli oceniť niečo, čo urobil ich známy alebo priateľ, ale necítili potrebu to komentovať.

Veľa komentárov tvorilo jediné slovo, ako „v pohode“ alebo „wow“, takže po zavedení symbolu „like“ stačilo ľuďom jedno kliknutie.