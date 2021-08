O niektoré je neuveriteľne ťažké sa starať, iné sú nebezpečné. Zvieratá v našom článku na prvý pohľad vyzerajú lákavo a niekde ich ľudia môžu skutočne vlastniť, ale v ich aj vlastnom záujme by radšej nemali.

Zdroj: Shutterstock

Kapybara

Kapybara je druh hlodavca, ktorý pripomína obrovské morča. Je to roztomilé a fascinujúce zviera, ktoré môžete chovať, no lepšie je sa tomu vyhnúť. Kapybary sú spoločenské tvory, ktoré zvyčajne žijú v skupinách 100 jedincov. Niektorí žijú i v menších, ale nikdy nie sú sami a ani v zajatí by nemali byť. Kapybary môžu dosahovať výšku až 60 centimetrov a vážiť 77 kilogramov. To je výrazne viac ako má väčšina psov a keďže sú to spoločenské zvieratá, nemôžete chovať len jednu. Budete ich potrebovať niekoľko. Legálne vlastniť kapybaru je možné len na veľmi málo miestach, a navyše na to potrebujete dostatok priestoru. Kapybara tiež vyžaduje nádrž so stojatou vodou s veľkosťou štyri až šesť metrov. Kapybary môžu byť roztomilé, ale chovať ich ako domáce zvieratá je nákladné, náročné a nevhodné.