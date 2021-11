Zdroj: Shutterstock

Joga ukuje oceľové svaly

Doslova z vás spraví Adonisa. Hoci to bol Antický hrdina, k snahe o pekné telo padne vhod aj lekcia z východu. Tridsať minút jogy spáli 150 až 200 kalórií a to v závislosti od váhy aj intenzity cvičenia. No joga je nielen cvičenie na chudnutie. Benefity sú presvedčivé. Napríklad už za 12 týždňov pravidelného cvičenia budete vyzerať úplne inak.