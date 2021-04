zdroj: Shutterstock

Fotostory Bolesti, ktoré neradno ignorovať: Kedy okamžite spozornieť?

Koľkokrát ste už zaťali zuby a aj cez bolesť išli do práce, plnili si svoje povinnosti alebo sa tabletkou dostali do fungujúceho stavu? Mnohí sa tvárime, že signály nášho tela nič neznamenajú, ale... Ale nie je to tak. Ak sa ozve nečakaná bolesť, treba spozornieť.