Mohli stráviť týždne analýzou jedinej fotografie a všetkých jej detailov. Vďaka fotoaparátu astronómovia zachytili najneuveriteľnejšie objekty a javy vo vesmíre a niektoré astronomické fotografie sa dokonca zapísali do histórie.

Zdroj: eventhorizontelescope.org

Priama fotografia čiernej diery: Fotografia čiernej diery znie nemožne. Čierne diery totiž vyžarujú nulové svetlo. Plyn padajúci do nej však vyžaruje svetlo. Einsteinova teória všeobecnej relativity predpovedá, že čierna diera vytvorí „tieň“ alebo „siluetu“ medzi žiariacim plynom a je možné ju vyfotografovať. Keďže cieľ je neuveriteľne slabý, vyžaduje si to ďalekohľad veľkosti Zeme. A presne toto urobili vedci z Event Horizon Telescope. Synchronizovali osem ďalekohľadov po celom svete, aby vznikol jeden obrovský ďalekohľad s priemerom rovným vzdialenosti medzi ďalekohľadmi. Po dôkladnom spracovaní údajov sa výsledná fotografia okamžite zapísala do histórie. Obrázok ukazuje supermasívnu čiernu dieru, 6,5-miliárdkrát väčšiu ako je hmotnosť Slnka, ktorá leží v srdci svojej galaxie M87, vzdialenej asi 55 miliónov svetelných rokov od Zeme. Horizont udalostí (hranica čiernej diery) sa prezentoval presne tak ako predpovedala Einsteinova teória.