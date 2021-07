Zdroj: Shutterstock

Zadusíme sa

Nebude to však vplyvom toxických plynov, ale zmien na Slnku. Vedci vypočítali, že zhruba za 600 miliónov rokov bude slnko tak žiariť, že naruší prirodzený cyklus uhlíka a kremíka na Zemi, vďaka čomu klesne podiel oxidu uhličitého v atmosfére. Ale dosť bolo chémie. Skrátka to bude mať vplyv na všetky rastliny na zemi, ktoré stratia schopnosť fotosyntézy a prestanú vyrábať kyslík. No a kyslíkové bomby ani pľúcne ventilácie to nezachránia.