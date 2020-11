Zdroj: Pixabay

Aj vody sa možno prepiť a odskáče to naše telo. Jej nadmerný príjem spôsobuje rednutie krvi, znižovanie koncentrácie solí v organizme, zaplavenie ciev a v najhorších prípadoch sa voda doslova preleje do okolitých tkanív a putuje ďalej. Pokojne až do mozgu, kde môže dôjsť k opuchu.

Tomuto extrému sa treba, samozrejme, vyhnúť. Aby ste k nemu nedospeli, všímajte si varovné znamenia, že príjem vody je už pre vás za hranicou. Piť treba, ale s mierou.