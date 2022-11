Zdroj: Shutterstock

Spinalonga, Grécko

Tento skalnatý ostrov leží pri brehoch Kréty neďaleko mesta Plaka. Jeho príbeh začína v 16. storočí, keď tu Benátčania, ktorí ostrovu vládli viac ako 150 rokov, postavili impozantnú pevnosť. Osmania, ktorí už dobyli zvyšok Kréty, sa nakoniec zmocnili ostrova v roku 1715. Nápadné obranné múry Spinalongy robia na turistov dojem dodnes. Je to však nedávna minulosť ostrova, ktorá je skutočne mrazivá. Od začiatku 20. storočia fungoval ostrov ako kolónia malomocných. Uvádza sa, že tu pôsobil iba jeden lekár a mal na starosti stovky pacientov. Kolónia zostala v prevádzke až do roku 1957, keďže v 40. rokoch minulého storočia sa na malomocenstvo našiel liek. Spinalonga zostala takmer zabudnutá až do 80. rokov 20. storočia, keď sem Victoria Hislopová umiestnila svoj populárny román Ostrov.