Zdroj: Shutterstock

Cvičenie v posilňovni nenahradí prirodzený pohyb

Ak vám lekár povie, že by ste mali zhodiť pár kíl, čo urobíte? Zaplatíte si členské v posilňovni, najmete si trénera, stiahnete aplikáciu s cvikmi a párkrát si zacvičíte. Dnešný človek žije v presvedčení, že cvičenie je určené do interiéru, najlepšie s mobilom v ruke. Avšak naši predkovia vedeli, že prirodzený pohyb je ten najlepší. Na všetko používali nohy. Nevyvážali sa autom či elektrickou kolobežkou, ale všade si to odkráčali. Ťažké práce robili sami. Napríklad také pranie bielizne často trvalo celý deň. Samozrejme, že je skvelé, že nám výdobytky techniky šetria čas, veď koho by dnes bavilo prať celý deň, ale pravdou je, že sme maximálne spohodlneli. Nemusíme chodiť pre drevo do lesa, nemusíme prejsť tri kilometre, keď chceme vidieť kamaráta, mnohí už ani nechodia nakupovať a objednajú si tovar cez internet. Lenže tento životný štýl nás pomaly zabíja.