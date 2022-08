Zdroj: Shutterstock

Nauru

Do Nauru sa dostane malý počet turistov, je to asi len 200 ľudí ročne. Ide o najmenší ostrovný štát na svete s rozlohou iba 21 kilometrov štvorcových. Je to celkovo tretí najmenší štát po Vatikáne a Monaku. Odľahlý tichomorský ostrovný štát ovládali rôzne krajiny a v roku 1968 napokon získal nezávislosť. Zatiaľ čo veľkú časť vnútrozemia zasiahla ťažba fosfátov, pobrežie zostáva očarujúcou zmesou bielych piesočnatých pláží s palmami a je lemované koralovými útesmi.