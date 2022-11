Zdroj: Shutterstock

Vietor je tichý

„Predstavte si šumenie vetra…“ Týmito slovami by pokojne mohla začínať nejaká relaxačná audionahrávka, no hneď v úvode by klamala. Vietor je absolútne tichý, až kým sa nestretne s nejakým objektom, no a výsledkom ich interakcie sú rôzne zvuky, ktorých hlasitosť stúpa a klesá v závislosti od rýchlosti vetra. Za zvuky teda môžu predmety, nie vietor samotný.