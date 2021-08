Zdroj: Shutterstock

Orchidea

Sú to krásne kvitnúce rastliny, ktoré okrem toho, že zútulnia domácnosť, pomôžu tiež znížiť vlhkosť v miestnosti, do ktorej ich umiestnite. Pretože ich korene nie sú v pôde, absorbujú svoje živiny zo vzduchu. O niektorých z nich je tiež známe, že vyvíjajú pahľuzy. Ide o časť rastliny, ktorá sa špecializuje na skladovanie vody a pomáha jej lepšie sa vyrovnať so suchými podmienkami.