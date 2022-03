Amy Lynn Bradleyová

Amy Lynn Bradleyová, jej rodičia aj brat sa 21. marca 1998 nalodili na výletnú loď Royal Caribbean International Rhapsody of the Seas. Avšak už na druhý deň zmizla niekedy medzi 5:15 a 6:00. To bolo naposledy, čo ju otec videl. Skontroloval ju, vyšiel z kajuty vyzerať východ slnka, no keď sa vrátil, dcéra bola preč. Už ju nikdy nikde nevideli.

Žena cez palubu

Pasažieri výletnej lode Carnival Miracle boli na trojdňovej plavbe z Long Beach do Ensenady. V skorých ranných hodinách prišlo hlásenie, že cez palubu vypadla žena. Nikto nevedel o koho ide. Po viac ako 31 hodinách pátrania pobrežná stráž zastavila svoju snahu ženu nájsť a loď sa pobrala tichou plavbou preč. Cestujúci nadobudli podozrenie, že k incidentu došlo v dôsledku hádky po tom, ako žena spadla z balkóna svojej kajuty na piatom poschodí. Avšak jej zmiznutie vlastne nikto nenahlásil. Aj Agatha Christie by sa zapotila.

Luke Renner

Mal mať radosť na celý život. Tento 22-ročný autistický pasažier si užíval chvíle radosti na palube Carnival Fantasy, no pár dní pred Vianocami, presne 16. decembra 2018 videli jeho telo letieť cez palubu. Mexické námorníctvo po ňom neúspešne pátralo. Jeho telo uniesol prúd, stiahli víry, alebo ho ohlodali ryby. Nevedno, ale do prístavu sa s loďou nevrátil.

Thomas McElhany

Len 26-ročný Thomas McElhany išiel cez palubu neďaleko Florida Keys na lodi Carnival Victory 14. decembra 2018. Jeho telo nebolo nikdy nájdené a našiel sa iba problém, že loď Carnival nemala dostatočne zabezpečené paluby na to, aby sa zabránilo takýmto pádom. Thomasovi to už ale bolo jedno. Príbuzní ho nemohli ani pochovať.

Vždy sa niekto stratí

Možno si poviete, že vyššie popísané spomienky na pasažierov výletných lodí sú jednoduché náhody. Nie sú. Prakticky na každej plavbe sa niekto stratí. A ak sa nájde je to úspech. Pretože stovky ľudí sa pri plavbách stratia definitívne. Od roku 2000 sa podľa Rossa Kleina, autora knihy Cruise Ship Blues, stratilo na výletných lodiach viac ako 200 ľudí. A nikdy sa domov nevrátili. Mnohí zahynuli a možno mnohí výlet využili ako možnosť stratiť sa v niektorom z prístavov ich dovtedajšiemu životu.