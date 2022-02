Stephen McDaniel

Na zázname Stephen McDaniel, absolvent právnickej fakulty, odpovedá na otázky o zmiznutí jeho susedky Lauren Giddingsovej. Video začína tým, že McDaniel ponúka vysvetlenia toho, čo sa stalo. Asi o minútu mu reportér oznámi, že polícia objavila telo. Keď sa McDaniel dozvie túto správu, preruší rozhovor a sadne si na trávu, aby si pozbieral myšlienky alebo pripravil reakciu, ktorú si mohli v tom čase mnohí ľudia pomýliť so smútkom. Potom pokračuje v rozhovore, pričom jasne vykazuje známky paniky a úzkosti. Len niekoľko hodín po tomto rozhovore polícia prehľadala McDanielovu izbu. Správal sa nevyspytateľne, veľmi sa potil a vypil desať fliaš s vodou. Vyšetrovatelia nakoniec objavili dôkazy, ktoré ho spojili so zločinom. Po zatknutí a desať mesiacov trvajúcej väzbe sa priznal k uškrteniu a rozštvrteniu Lauren. Odsúdili ho na doživotie.

Matthew Haverly

Na videu je Matthew Haverly v rozhovore s novinármi pred jeho domom v okrese Bradford v júni 2018. V to ráno v neďalekom potoku našli telo, preto spravodajské tímy spovedali miestnych obyvateľov, aby získali predstavu o okolnostiach objavu. Haverly nenútene rozpráva na kameru o tom, čo si myslí, že sa stalo - špekuluje, že telo mohol niekto hodiť do rieky. Dokonca hovorí o tom, že jeho matku situácia znepokojí. Napriek bizarným teóriám o pôvode mŕtvoly a jeho záujmu o pocity matky sa ukázalo, že Haverly presne vedel, čo sa stalo, pretože to urobil on. Obeťou bola práve jeho matka, o ktorú predstieral obavy. Polícia zistila, že zomrela na následky tupého úderu do hlavy než ju hodil do potoka. Haverly tvrdil, že si na incident nepamätá a žiadal oslobodenie od obvinení z neúmyselného zabitia, zneužívania mŕtvoly, manipulácie s dôkazmi a držby zbrane. Odsúdili ho na 14 rokov väzenia a všetky jeho žiadosti o predčasné prepustenie sú zatiaľ neúspešné.

Dennis Rader

V roku 1991 Dennis Rader poskytol miestnej spravodajskej relácii rozhovor o útokoch zvierat kvôli svojej práci odchytávača psov. Tím, ktorý s ním robil rozhovor však nevedel, že v skutočnosti hovoria s vrahom, bývalým cirkevným vodcom, ktorý v čase odvysielania rozhovoru zodpovedal za najmenej desať vrážd v Kansase. Skutočnosť, že bol dôstojníkom, ktorý nosil odznak a zbraň, pravdepodobne prispela k jeho pocitu nedotknuteľnosti rovnako ako fakt, že počas tridsiatich rokov mu prešlo niekoľko vrážd, a to všetko pri posielaní posmešných listov a básní úradom a miestnym médiám. Nakoniec sa Raderove zosmiešňovanie polície stalo jeho skazou, keď nevedomky prezradil svoju identitu odoslaním diskety miestnej spravodajskej stanici. Metadáta z dokumentov na disku ho pomohli spojiť s vraždami. V auguste 2005 ho odsúdili na desať doživotných trestov, čo znamená minimálne 175 rokov bez možnosti podmienečného prepustenia.

Ian Huntley

V nedeľu 4. augusta 2002 zmizli desať ročné kamarátky Holly Wellsová a Jessica Chapmanová po tom, čo odišli z rodinnej grilovačky v Sohame v Spojenom kráľovstve. Pátranie po dievčatách vzbudilo pozornosť médií, no napriek viacnásobným výzvam verejnosti nikto nič nevedel. O desať dní neskôr investigatívny tím novinárov rekonštruoval posledné známe pohyby dievčat, keď sa zastavili pred domom Iana Huntleyho. Bol správcom v miestnej škole a poslednou osobou, ktorá videla dievčatá živé. Video jasne ukazuje muža, ktorému klamstvo nerobí problémy. Huntley pokojne rozpráva svoju verziu, kedy naposledy videl dievčatá, rovnako ako povedal polícii, keď ho vypočúvali. Len pár dní po nakrútení rozhovoru Iana Huntleyho a jeho priateľku Maxine Carrovú zatkli pre podozrenie z vraždy. Ukázalo sa, že jedno z dievčat krvácalo z nosa, keď prechádzalo okolo Huntleyho domu. On dievčatá vlákal dovnútra pod zámienkou, že im pomôže a následne ich brutálne zavraždil. Za ohavný zločin dostal dva doživotné tresty. Jeho priateľku, pedagogickú asistentku v dievčenskej škole, odsúdili na tri a pol roka za sprisahanie za účelom marenia spravodlivosti.

Chris Watts

13. augusta 2013 nahlásila jedna žena, že Shanann Wattsová a jej dve malé deti sú nezvestné, keď neprišla na stretnutie ani neodpovedala na jej textové správy. Nasledujúci deň Shanannin manžel Chris poskytol rozhovor na dvoch denverských televíznych kanáloch, v ktorom prosil o bezpečný návrat svojej rodiny. V skutočnosti neprejavil emócie, aké by sme čakali od muža, ktorého blízki sú nezvestní a pravdepodobne v nebezpečenstve. Z videa môžete sami posúdiť jeho správanie. Hneď na druhý deň po rozhovore Chrisa Wattsa zatkli pre podozrenie z vraždy manželky, dvoch detí a tretieho nenarodeného dieťaťa. Polícia zistila, že Chris mal pomer a po hádke o rozvode sa rozhodol manželku a deti zabiť. Po neúspešnom teste na detektore lži sa nakoniec k vraždám priznal a 19. novembra 2013 dostal päť doživotných trestov, bez možnosti podmienečného prepustenia.

Margaret a Neil Archerovci

Margaret a Neil Archerovci sú vražedné (a nie veľmi chytré) duo matky a syna z Mannumu v Južnej Austrálii. V televízii opakovane prosili o bezpečný návrat Neilovej priateľky Jody Meyersovej, ktorú zavraždili a jej telo pochovali pod betónovou podlahou v kôlni. Video ukazuje celý rozsah úsilia hlúpej dvojice oklamať políciu, médiá a verejnosť a zároveň ľahkovážne správanie, ktoré prejavili používaním jej kreditných kariet a mobilného telefónu. V septembri 2015, takmer mesiac po tom, ako Jody nahlásili ako nezvestnú, detektívi vtrhli na pozemok Archerovcov a našli jej pozostatky pod čerstvo vyliatou betónovou podlahou. Neil dostal za vraždu 22 rokov, jeho matku odsúdili na šesť rokov za to, že synovi pomáhala zakryť stopy.