Issei Sagawa

Issei Sagawa môže byť ikonou všetkých kanibalov. Nezjedol toho síce príliš veľa, ale v podstate takpovediac až legálne. Zavraždil, zmrzačil, znásilnil a potom zjedol Holanďanku Renée Hartevelovú. V priebehu dvoch dní zjedol rôzne časti jej tela, pričom všetko fotograficky dokumentoval. Zatkli ho pri pokuse zbaviť sa tela v dvoch kufroch. Zločin šokoval národ a mnohí si mysleli, že Sagawa zhnije vo väzení. No a tu prichádza zlom. Jeho bohatí rodičia najali tých najlepších právnikov a súd ho uznal za duševne chorého a nechal Sagawu previezť späť do Japonska. Sagawa strávil len dva roky vo väzení, potom ho prepustili a dnes je slobodným človekom. O jeho stravovaní sa už nič nevie.

Alexander Pearce

Začal ako zlodej topánok, no keď ušiel s väzenia, na dlhej ceste za slobodou zjedol svojich spoluväzňov na úteku. Pearce bol prvým odsúdeným kanibalom v histórii Tasmánie a prvým mužom popraveným najvyšším súdom. Predtým, ako ho obesili, Pearce povedal prítomným, že mužské mäso je chutné a chutí mu oveľa lepšie ako ryba alebo bravčové.

Alfred Packer

Pozor, ak sa vydáte s niekým na hory a on pôjde príliš naľahko. To bol totiž presne Alfredov prípad. Coloradský kanibal sa priznal, že zabil a zjedol piatich mužov. Alfred Packer a päť ďalších sa totiž počas zimy pokúsili prejsť cez pohorie San Juan v Colorade. No a prežil iba Packer. Najprv povedal, že ho jeho skupina opustila, ale nakoniec sa priznal, že zabil a zjedol ostatných mužov, aby prežil. Jednoducho, načo si robiť a niesť zásoby, keď môžu ísť časť cesty s vami? To bolo zrejme heslo jeho turistickej výpravy.

Albert Fish

Začiatkom 20. storočia sa chválil, že zabil viac ako 100 ľudí, no obvinený bol len z vraždy troch detí. Americký sériový vrah svoje obete nielen zabil, ale aj znásilnil, mučil a zjedol. Chytili ho vďaka listu, v ktorom opísal svoje kanibalské aktivity, a zaslal ho matke jednej zo svojich obetí. Fish bol popravený na elektrickom kresle vo väznici Sing Sing v roku 1936, pričom jeho posledné slová boli: „Ani neviem, prečo som tu.“

Armin Meiwes

Zaujímavý prípad, ktorý nebol až tak násilný, ako by sa zdalo. Armin Meiwes umiestnil reklamu na webovú stránku venovanú kanibalizmu, že hľadá 18- až 25-ročného chlapca, ktorého by zabil a potom skonzumoval. Na inzerát odpovedal 9. marca 2021 Bernd Jürgen Armando Brandes a tým to celé začalo. Obaja nakrútili stretnutie, ktoré ukazuje, že Brandes súhlasí so všetkým, čo sa deje. Ale aj tak to bolo protizákonné. Počas nasledujúcich desiatich mesiacov Meiwes konzumoval Brandesovo mäso, no nakoniec ho chytili. Pôvodne bol odsúdený len na osem rokov väzenia, no v rámci obnoveného procesu dostal doživotie. Svoje činy ľutuje a dokonca sa stal vegetariánom.