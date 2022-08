Región medzi Utqiagvikom, Anchorage a Juneau je známy pozorovaním Yettiho, miznúcimi lietadlami, paranormálnymi javmi a únosmi mimozemšťanov, ktorí expertom spôsobujú bezsenné noci. Aljašský trojuholník má oveľa vyššiu mieru nevysvetliteľných zmiznutí hoci sa mu dostáva podstatne menej pozornosti a publicity ako jeho náprotivku Bermudskému trojuholníku.

Richard Lyman Griffiths a jeho „kukla prežitia“

Richard Lyman Griffiths vynašiel „kuklu“ na prežitie, ktorú potreboval otestovať. V lete 2006 preto nikto nespochybňoval jeho motívy, keď odišiel do divočiny juhovýchodnej Aljašky. Trvalo viac ako rok, kým ho niekto nahlásil ako nezvestného. Počas vyšetrovania úrady zistili, že vystúpil z autobusu pozdĺž Aljašskej diaľnice, kde sa prihlásil na ubytovanie do chaty pri White River. V nej nechal časť výstroja a informoval miestnych, že plánuje kempovať v McCarthy, malom meste neďaleko národného parku St. Elias. Richard sa však už z kopcov nevrátil. Keďže väčšina ľudí vedela, že testuje kuklu prežitia, nikto sa neobťažoval skontrolovať, či je v poriadku. Keď ubehlo niekoľko mesiacov a Richard sa nevracal, vybrali sa ho hľadať. Dodnes sa nenašli stopy po jeho tele ani kukle.

Alan Foster a jeho zmiznutie s lietadlom

Alan Foster záhadne zmizol v Aljašskom trojuholníku 9. septembra 2013 počas letu s Piperom PA-32-260. Národná rada pre bezpečnosť dopravy uvádza, že letel podľa letového plánu, natankoval palivo v Jakutate a pokračoval v lete. Dokonca kontaktoval leteckú službu Juneau a povedal, že sa zastaví v Cordove. Lenže 18 minút po štarte, niekde medzi ľadovcom Malaspina a Aljašským zálivom radar ukázal, že Alanovo lietadlo náhle začalo klesať a potom zmizlo. O Alanovi Fosterovi už nikto viac nepočul. Nenašli jeho telo ani trosky lietadla. Alanovo zmiznutie je bizarné, pretože bol veľmi skúsený, nalietal vyše 9 700 letových hodín v rôznych lietadlách, pred letom aj počas neho sa neustále pýtal na kľúčové detaily a nehlásil žiadne problémy. Jediným podozrivým faktorom je miesto, kde zmizol: Aljašský trojuholník.

Shanna Omanová zmizla zničoho nič

3. júna 2019 Shanna Omanová zmizla po tom, čo okolo poludnia odišla z domu svojho priateľa vo Fairbanks na Aljaške. Priateľ ju ešte odprevadil k rieke Nico, blízko miesta, kde bývala. Keď stratil Shannu z dohľadu, usúdil, že je v poriadku. O niekoľko hodín neskôr mu však jej spolubývajúca volala, že Shanna neprišla domov. Obaja zalarmovali políciu, ktorá prečesala okolie, Shannu však nikto nevidel. Dodnes nie je jasné, čo sa s ňou stalo. Miestni pripisujú jej zmiznutie Aljašskému trojuholníku.

Paul Michael Lemaitre zmizol počas pretekov

Paul Michael Lemaitre, 65-ročný maratónec, prvýkrát súťažil na 85. ročníku pretekov Mount Marathon v Aljašských horách, keď náhle zmizol z povrchu zemského. V jednej z častí trate musia bežci vybehnúť na horu s hustým lesom a prejsť cez potok. A práve tu Paul zmizol. Posledný človek, ktorý ho videl, bol organizátor pretekov. Pamätal si, že ho videl stúpať na horu, ale už z nej nezišiel. Aj keď boli poveternostné podmienky hmlisté, správca hovorí, že pre bežcov to nebol problém. Všetky snahy horských záchranárov, policajtov a pátracích psov sa ukázali ako márne.

Lietadlo zmizlo aj so 43 pasažiermi na palube

Ráno 26. januára 1950 Robert Espe, seržant amerického letectva, zamával svojej žene na rozlúčku. Vtedy ešte nevedel, že je to poslednýkrát, čo sa vidia. Robert a ďalších 43 pasažierov nastúpili do lietadla Douglas C-54D Skymaster na let do Montany. Lenže Skymaster prerušil kontakt s operátormi na letisku hneď po štarte. Lietadlo nevysvetliteľne zmizlo a priatelia a príbuzní v Montane sa pasažierov nikdy nedočkali. Na hľadanie po stratenom lietadle úrady nasadili 75 kanadských a amerických lietadiel, no pátranie neprinieslo žiadne výsledky. Lietadlo ani pozostatky cestujúcich nikdy nenašli.

Zmiznutie amerických politikov

Ak ste si mysleli, že Aljašský trojuholník sa zameriava len na „malé ryby“, mýlite sa. V skutočnosti boli jednou z jeho prvých obetí najmocnejší muži v krajine: Hale Boggs, vedúci Snemovne reprezentantov z Louisiany a Nick Begich, čerstvý kongresman z Aljašky. Spolu s asistentmi sa vydali na cestu, ktorá zahŕňala prelet cez Anchorage a Juneau na Aljaške. Ich malé lietadlo však zmizlo vo vzduchu, čo prinútilo vládu, aby zalarmovala záchranárov. Ani o niekoľko mesiacov neskôr nenašli telá ani trosky lietadla, čím záchranná misia skončila. Nikto presne nevie, čo sa stalo so známymi politikmi, no svoj podiel na tom musel mať aj Aljašský trojuholník.