Oveľa horšie na tom však je, že ide o opustené deti, ktoré ľudia nechali napospas osudu pre ich problémové správanie či psychické ťažkosti, často rodičmi alkoholikmi. A tak deti hľadali iného tvora, ktorý by ich prichýlil.

Vlčie dievča, Mexiko, 1845-1852

V roku 1845 ľudia spozorovali dievča, ktoré bežalo po štyroch a spolu so svorkou vlkov útočilo na stádo kôz. O rok neskôr ju videli znovu, keď s vlkmi ulovila kozu. Zajali ju, no ona utiekla. V roku 1852 dievča zazreli ako dojčí dve vĺčatá, ale utiekla do lesa. Odvtedy ju už nikdy nikto nevidel.

Oxana Malaja, Ukrajina, 1991

Oxanu našli so psami v búde v roku 1991. Mala osem rokov a v psej búde už bývala šesť rokov. Jej rodičia boli alkoholici a jednu noc ju nechali vonku. Dievčatko hľadajúc teplo, vliezlo do búdy na dvore a schúlilo sa k psom, čo jej pravdepodobne zachránilo život. Keď ju našli, správala sa viac ako pes než dieťa. Bežala po štyroch, dychčala s vyplazeným jazykom, cerila zuby a štekala. Kvôli nedostatku ľudskej interakcie poznala iba slová „áno“ a „nie“. Intenzívna terapia pomohla Oxane naučiť sa základné sociálne a verbálne zručnosti, ale len na úrovni päťročného dieťaťa. Teraz má 30 rokov, žije na psychiatrickej klinike v Odese a pod dohľadom opatrovateľov tu pracuje s hospodárskymi zvieratami.

Shamdeo, India, 1972

Shamdeo bol asi štvorročný chlapec, ktorého našli v lese v roku 1972. Hral sa s vĺčatami. Mal ostré zuby, dlhé nechty, rozcuchané vlasy a mozole na dlaniach, lakťoch a kolenách. Rád lovil hydinu, jedol zem, fascinovala ho krv a vyhľadával iba spoločnosť psov. Nakoniec ho odučili od jedenia surového mäsa, ale nepodarilo sa ho naučiť rozprávať, zvládol len posunkovú reč. V roku 1978 ho prijali do Domova pre chudobných a umierajúcich Matky Terezy v Lucknow, kde ho premenovali na Pascala. Zomrel vo februári 1985.

Prava, Vtáčí chlapec, Rusko, 2008

Sedemročného Prava našli v malom byte, kde býval so svojou 31-ročnou matkou. Ona ho však zatvorila do miestnosti s desiatkami svojich vtáčích miláčikov.Bola plná klietok, vtáčieho krmiva a trusu. K synovi sa správala rovnako ako k vtáčikom - fyzicky mu nikdy neublížila ani ho nenechala hladovať, ale nerozprávala sa s ním. Komunikovať mohol jedine s vtákmi, takže nevedel hovoriť, ale štebotal. Keď mu ľudia nerozumeli, mával rukami ako vták. Prava sa ujali psychológovia na detskej klinike, ktorí sa ho snažia socializovať.

Marina Chapmanová, Kolumbia, 1959

Marinu uniesli v roku 1954 ako päťročnú z juhoamerickej dediny, no únoscovia ju nechali v džungli. Päť rokov žila v rodine malých kapucínskych opíc, kým ju našli lovci. Jedla bobule, korienky a banány, spala v dierach v stromoch a chodila po štyroch. Od opíc sa naučila liezť na stromy a nájsť si potravu, hrala sa s nimi. Marina preto úplne zabudla komunikovať ľudskou rečou. Jej „záchrancovia“ ju však predali do verejného domu. Dievčaťu sa podarilo utiecť a istý čas žila na ulici, no opäť ju chytili a mafiánska rodina ju využívala ako otroka. Nakoniec mala predsa len šťastie – zachránil ju sused, ktorý ju poslal do Bogoty za svojou dcérou a zaťom. Tí si Marinu adoptovali. V roku 1977 sa rodina s Marinou a svojimi piatimi deťmi presťahovala do Bradfordu vo Veľkej Británii, kde žije dodnes. Marina sa vydala a mala deti. Spolu s jednou z nich neskôr spolu napísali knihu Dievča bez mena o jej divokých zážitkoch a nakoniec šťastnom živote.

Madina, Rusko, 2013

Madina žila so psami od narodenia až do svojich troch rokov, delili sa spolu o jedlo, hrala sa s nimi, zohrievali ju. Keď ju v roku 2013 našli sociálni pracovníci, bola nahá, chodila po štyroch a vrčala ako pes. Madinin otec rodinu opustil krátko po jej narodení a 23-ročná matka bola alkoholička. Často bola príliš opitá na to, aby sa starala o dieťa. Matka sedela pri stole a jedla, kým jej dcérka obhrýzala kosti na podlahe so psami. Keď sa matka nahnevala, Madina utiekla na ihrisko, ale deti sa s ňou nehrali, lebo takmer nerozprávala a bola agresívna. Psy sa tak stali jej najlepšími a jedinými priateľmi. Lekári však tvrdia, že Madina je duševne a fyzicky zdravá a existuje veľká šanca, že môže žiť normálne, keď sa naučí hovoriť.

Genie, USA, 1970

Keď bola Genie batoľa, otec sa rozhodol, že je „retardovaná“ a pripútal ju na detskú záchodovú stoličku v malej miestnosti domu. Viac ako desať rokov žila na samotke a dokonca posediačky aj spala. V roku 1970 mala 13 rokov, keď s ňou matka prišla na kliniku a sociálny pracovník si všimol jej stav. Nedokázala poriadne chodiť, nerozprávala, pľula a škriabala sa. Na niekoľko rokov sa Genie stala predmetom výskumu. Postupne sa naučila rozprávať, no slová nevedela správne gramaticky usporiadať. Naučila sa aj čítať jednoduché texty a vyvinula si obmedzenú formu sociálneho správania. V istom období žila opäť krátko s matkou, ale potom niekoľko rokov striedala rôzne detské domovy, kde zažívala zneužívanie a obťažovanie. Vrátila sa do detskej nemocnice, kde zistili, že úplne prestala komunikovať. Financovanie liečby a výskumu Genie v roku 1974 zastavili a nikto nevedel, čo sa s ňou stalo, kým ju súkromný detektív nenašiel v súkromnom zariadení pre mentálne zaostalých dospelých.