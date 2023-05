Tajomné kamenné gule (Kostarika)

V oblasti Las Bolas, ktorá leží v regióne kostarického dažďového pralesa, nájdete sériu 300 veľkých, dokonale okrúhlych kamenných gulí. Archeológovia predpokladajú, že gule pochádzajú z obdobia civilizácie, ktorá tu žila medzi rokmi 500 pred Kristom a 1500 nášho letopočtu. Zaujímavé je, že sú takmer dokonalo okrúhle a majú rôzne veľkosti. Niekoľko desiatok najmenších sa zmestí do dlane, kým niekoľko desiatok najväčších váži až 15 ton! Po stáročia ležali kamenné gule pod hlinou a rastlinami džungle. Bohužiaľ, vedci a historici stále nevedia, na aký účel vznikli a prečo sú práve tam. Zároveň je zvláštne, že na základe vrstiev sedimentu, ktorý kamene obklopoval asi 300 gúľ vzniklo v priebehu takmer dvetisíc rokov. Akákoľvek civilizácia vytvorila tieto gule, malo to pre nich obrovský význam. Ale prečo?

Miamský kruh (Florida, USA)

Ešte raz kamene, pretože na rozdiel od dreva, hliny alebo iného materiálu, najlepšie odolávajú času. V roku 1998 developeri v South Beach chceli postaviť nový bytový komplex v podobe elegantných mrakodrapov na mieste niekoľkých starých budov. Počas búracích prác objavili v zemi niečo fascinujúce. Išlo o 24 dier naplnených ťažkými vápencovými kameňmi. Keď na miesto dorazili archeológovia, odhalili kamene v dokonalom kruhu s priemerom 11,6 metra. Okrem toho našli zvieracie kosti, žraločie zuby a dokonca primitívne sekery z čadičových hornín. Archeológovia zistili, že „Miami Circle“ je starý približne dvetisíc rokov. Domnievajú sa, že kamene tu osadili ľudia známi ako Tequesta, ktorí žili do 18. storočia. Kmeň Tequestov tvorili kočovníci, ktorí žili v malých, neustále sa potulujúcich skupinkách. O ich existencii veľa nevieme a ešte menej vieme o Miami Circle. Miesto sa dodnes nachádza uprostred mesta a výskumníci v ňom stále nachádzajú a študujú artefakty.

Meč v kameni (Taliansko)

Nehovoríme o slávnom meči Excalibur. Talianske tajomstvo ich meča v kameni je iné. Podľa historikov žil v 12. storočí šľachtic Galgano Giudotti, ktorý putoval po území dnešného Talianska. Po ceste mrzačil, zabíjal, drancoval a plienil, pričom v určitom okamihu pocítil únavu z krviprelievania. Archanjel Michael mu vraj vtedy povedal, aby vrazil meč do veľkého kameňa a našiel Boha. Giudotti to urobil a na jeho prekvapenie meč do kameňa hladko vkĺzol. A odvtedy v ňom zostal. Moderní archeológovia použili röntgenový prístroj, aby ho preštudovali. Nazreli hlboko do skaly pomocou radaru a zistili, že meč je ozaj hlboko vo vnútri kameňa. Zistili, že ide o meč z 12. storočia, no archeológovia a historici nemajú potuchy, ako sa do kameňa mohol dostať. Snáď raz túto záhadu niekto vyrieši.

Vikingská penny (USA)

V roku 1957 našiel amatérsky archeológ v mestečku Naskeag Point v USA, malú striebornú mincu na bývalom starovekom indiánskom mieste. Keď ju ukázal expertom, tým sa zrazu všetko čo doposiaľ vedeli o Novom svete, postavilo na hlavu. Po podrobnom preštudovaní totiž zistili, že ide o nórsku mincu z 11. storočia. Do Severnej Ameriky ju museli priniesť vikingskí námorníci niekedy v roku 1000 alebo bezprostredne potom. Išlo o najstarší známy kus škandinávskeho striebra, ktorý našli na amerických brehoch. V polovici 70-tych rokov minulého storočia nové tímy archeológov určili vek mince do obdobia medzi rokmi 1065 a 1080. To dávalo zmysel, pretože indiánske miesto nálezu pravdepodobne fungovalo ešte okolo roku 1100. Ako sa však minca dostala do Severnej Ameriky? A ako dlho ju severskí cestujúci odovzdávali ako darček alebo obchodný predmet domorodcom? Keďže neexistujú žiadne iné príklady, vedci aj skeptici sa pýtajú, či nejde o podvod. Alebo či nešlo náhodou o prívesok, ktorý na mieste niekto stratil.

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 12. mája 2023.