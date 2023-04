Manius Aquillius (88 pred Kr.) – naliali mu roztavené zlato do hrdla

Aquillius je známy ako generál v období neskorej rímskej republiky. Napriek tomu, že zaznamenal zopár víťazstiev, osudnou sa mu stala bitka pri gréckom Protostachiu, po ktorej sa snažil zbabelo utiecť do Talianska. Dostal sa až na ostrov Lesbos, kde ho miestni obyvatelia zadržali a odovzdali Mithridatovi, jeho úhlavnému nepriateľovi. Aquillia posadili na osla a v stave najväčšieho poníženia ho viedli ulicami mesta Pergamon. Nasledovala poprava obzvlášť krutým spôsobom. Do hrdla mu naliali roztavené zlato, čo mu určite spôsobilo ukrutné bolesti. Vriace zlato mu poleptalo pažerák a žalúdok a spôsobilo totálny rozvrat vnútorného prostredia.

Robert-Francois Damiens (1757) – nechali ho roztrhať koňmi a upálili

Damiens mal 41 rokov, keď sa 5. januára 1757 pokúsil spáchať atentát na kráľa Ľudovíta XV. V deň, keď kráľ opúšťal Versailles, sa Damiensovi podarilo prekonať jeho osobných strážcov a bodnúť ho do hrude malým nožom. Lenže kráľ mal na sebe hrubé zimné oblečenie, čepeľ prenikla iba do pol centimetra, takže ho takmer ani nezranila. Roberta okamžite zatkli a 28. marca odsúdili na smrť. Najprv ho štyri hodiny mučili. Nohy a chodidlá mu rozdrvili v ťažkých drevených čižmách a do rán mu naliali roztavené olovo a vriaci olej. Pravú ruku mu spálili roztavenou sírou. Kráľovský kat mu odrezal genitálie, ktoré spálil a jeho nahé telo priviazal k štyrom koňom uprostred námestia Place de la Greve. Splašené kone sa rozbehli všetkými smermi, takže Damiensovi odtrhli ruky a nohy od trupu. Hoci z mužovho tela zostalo iba torzo, stále žil a kričal od bolesti, preto ho nakoniec hodili do ohňa.

Juraj Dóža (1514) – spolubojovníci ho museli zaživa zjesť

Dóža bol kapitánom jazdectva v dnešnom Belehrade. V roku 1514 dostal za úlohu postaviť sa Osmanom a poraziť ich. Dóža preto v priebehu niekoľkých týždňov zhromaždil armádu asi 40-tisíc roľníkov. Lenže tamojšia šľachta im neposkytovala žiadne jedlo, oblečenie ani zbrane a vôbec ich v boji nepodporovala, preto sa nakoniec roľnícka armáda vzbúrila proti vlastným šľachticom a miestnym feudálnym pomerom. Dóža sa postavil na stranu roľníkov a povstanie rýchlo dosiahlo rozsah celonárodnej revolúcie. Lenže šľachta sa zmobilizovala a v júli povstalcov porazila. Dóžu zajali a kruto potrestali. Nahého ho posadili na rozpálený železný trón, na hlavu mu nasadili rozžeravené železnú korunu a v ruke musel držať rozpálené žezlo. Takto chceli zosmiešniť jeho kráľovské ambície. Následne mu rozpálenými železnými kliešťami vytrhávali z tela kusy mäsa a jeho najbližší spolubojovníci ich museli jesť. Tých, čo odmietli, roztrhali na kusy.

Bessus (329 pred Kr.) – na kusy ho roztrhali stromy

Bessus bol guvernérom provincie Bactrian na ďalekom východe v Perzskej ríši v čase, keď ju napadol Alexander Veľký. Aby mu Bessus unikol, zavraždil perzského kráľa Dareia, vyhlásil sa za Artaxerxa V. a vymenoval sa za veľkokráľa Perzie. Z tejto pozície sa snažil vybudovať veľkú armádu, aby sa postavil Alexandrovi Veľkému na odpor, ale nepodržali ho ani vlastní dôstojníci. Zajali ho a odovzdali Macedóncom. Tí Bessusa zobliekli donaha a verejne zbičovali na námestí. Potom mu odrezali nos a uši, čo bol tradičný perzský trest za zradu. Alexander ho následne nariadil popraviť – dva veľké stromy ohli k zemi a priviazali ho k nim rukami a nohami. Keď stromy uvoľnili, tie sa prudko vzpriamili a roztrhali Bessusovo telo na niekoľko častí.

Peter Niers (1581) – mučili ho a lámali na kolese

Niers bol nemecký sériový vrah, ktorého popravili 16. septembra 1581 v Neumarkte. Miestni obyvatelia sa ho veľmi báli, pretože ho spájali s čiernou mágiou a samotným diablom. Niers bol vodcom „cechu“ zlodejov a vrahov, ktorí sa roky potulovali po nemeckom vidieku. Prvýkrát ho chytili v roku 1577, kedy sa priznal k 75 vraždám, no podarilo sa mu ujsť. Chytili ho o štyri roky neskôr v Neumarkte, v miestnom hostinci. Počas troch dní mučenia sa nakoniec priznal k 544 vraždám a ku kanibalizmu. Prvý deň mu kliešťami vytrhávali kúsky mäsa z tela a do rán mu liali horúci olej. Na druhý deň mu potreli nohy horúcim olejom a vložili ich do žeravého uhlia, kde zhoreli až na kosť. Na tretí deň ho lámali na kolese, ktoré mu rozdrvilo všetky kosti a vnútornosti. Nakoniec ho rozštvrtili.



Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 7. apríla 2023.