Z Bajkonuru vyleteli do vesmíru Sputnik 1, Jurij Gagarin i Valentina Tereškovová. ZSSR však drží prvenstvo nielen v mnohých vesmírnych úspechoch, ale aj nešťastiach. Práve na Bajkonure totiž došlo k najsmrtiacejšej nehode spojenej s objavovaním vesmíru.

Počas studenej vojny boli preteky v zbrojení a vesmírne preteky do istej miery prepojené. Mocnosti sa snažili skonštruovať medzikontinentálne rakety schopné niesť jadrové hlavice a tieto rakety sa následne použili aj pri dopravovaní telies na obežnú dráhu zeme. Zrejme najúspešnejšou bola v tomto zmysle sovietska R-7, ktorá vyniesla do vesmíru Sputnik 1 i Gagarina.

Problém so sovietskymi raketami spočíval v tom, že ako oxidačné činidlo využívali tekutý kyslík, ktorý sa ťažko skladoval. Sovieti tiež chceli vylepšiť navigačný systém rakiet a urobiť infraštruktúru, ktorá súvisela s ich odpaľovaním, menej náchylnú na odhalenie špionážnymi lietadlami.

ZSSR teda začal vyvíjať nový typ rakety s označením R-16, ktorá ako palivo využívala asymetrický dimethylhydrazin (UDMH) a oxidačným činidlom bola červená dymivá kyselina dusičná (IFRNA). Obe látky bolo možno skladovať oveľa dlhšie než tekutý vodík a tekutý kyslík a značne urýchľovali proces prípravy rakety na odpálenie. Ich nevýhodou je ale fakt, že sú prudko korozívne a toxické. Sovieti im dali prezývku „diablov jed“.

Raketu R-16 vyvíjal Michail Jangel a vedúcim celého projektu Mitrofan Nedelin. Obaja chceli raketu úspešne otestovať v októbri 1960. Malo ísť o darček k 43. výročiu Októbrovej revolúcie a na vývoj sa tlačilo všetkými možnými prostriedkami. Urýchliť tento proces však znamenalo cestu do pekla.

Ráno 21. októbra sa raketa R-16 objavila na odpaľovacej rampe a nasledujúce dva dni prebiehali kontroly. 23. októbra do rakety napustili palivo. Podľa bezpečnostného protokolu mal byť v tom čase všetok nepovolaný personál od R-16 čo najďalej, Nedelin a Jangel ale pravidlá ignorovali. Nedelin údajne osobne dohliadal na celý proces a v blízkosti odpaľovacej rampy sa pohybovalo ďalších najmenej 150 osôb, ktoré tam nemali čo robiť.

Po natankovaní sa zistil malý únik paliva, ktorý ale personál vyhodnotil ako neškodný. Prípravy na štart pokračovali. Požiadavky na odčerpanie paliva a stiahnutie rakety z odpaľovacej rampy. Nedelin ich zmietol zo stola so slovami, že počas jadrovej vojny na nič také nebude čas. Okrem toho už nebolo cesty späť, spôsob, ako palivo odčerpať, neexistoval a bolo treba s odpálením pokračovať.

24. októbra mala raketa odštartovať. Pre viacerých vysokopostavených vládnych činiteľov postavili hľadisko vo vzdialenosti asi 800 metrov od rampy. Nedelin bol pod obrovským tlakom Moskvy, aby raketu odpálil včas. Keď personál oznámil ďalší polhodinový odklad, Nedelin osobne odišiel dohliadnuť na štart. To technikov samozrejme ešte viac znervóznilo.

O 18:45 technik presúval jeden zo spínačov do neutrálnej polohy a spínačom na moment prešiel aj do polohy „zapnuté“. To stačilo, aby sa spustila druhá fáza štartu motorov. Palivo s oxidačným činidlom sa zmiešali, zatiaľ čo v blízkosti rakety bolo prinajmenšom 250 osôb.

Došlo k obrovskému výbuchu. Ohnivá guľa mala priemer 120 metrov a okamžite obklopila celú štartovaciu rampu. Mnohí ľudia zomreli priamo na mieste, iní sa v plameňoch pokúšali ujsť. Tí, ktorí zapadli do roztaveného asfaltu, nemali nádej na prežitie. Mnohí utekajúci uviazli v ostnatom drôte, ktorý obkolesoval rampu. Hasičom trvalo dve hodiny, kým dostali požiar pod kontrolu do takej miery, aby mohli zasiahnuť záchranári. V tom čase už ale nebolo koho zachraňovať.

Nedelin v plameňoch zahynul, bol len 15 metrov od rakety, keď vybuchla. Jangelovi zachránila život cigareta, odskočil si zapáliť. Pri tragédii, ktorá dostala pomenovanie Nedelinova katastrofa, zomrelo najmenej 54 ľudí, vyššie odhady hovoria až o troch stovkách. Oficiálne sa hovorilo o zrútení lietadla, ZSSR až v roku 1989 priznal, k čomu na Bajkonure 24. októbra 1960 došlo.

Mimochodom, o tri roky neskôr v ten istý deň došlo k ďalšiemu nešťastiu a smrti siedmich ľudí. Odvtedy sa na Bajkonure 24. októbra nekonajú žiadne štarty.