Väznica Doftana, Rumunsko

Väznica Doftana, známa ako „Rumunská Bastila“, pôvodne vznikla ako obytný komplex pre robotníkov neďalekej bane. V roku 1921 ho však rumunský kráľ nechal prestavať na väzenie pre komunistov. S ôsmimi krídlami, 308 celami a obranným múrom bola Doftana skutočne odstrašujúcim miestom. Najznámejším väzňom bol budúci generálny tajomník Rumunska Nicolae Ceausescu. Politickí väzni, ktorých mučili, aby sa vzdali svojej ideológie, si napríklad tajne vytvorili časopis zo starých cigaretových papierikov. Doftanu často ničili zemetrasenia, v roku 1940 pri jednom z nich utrpelo zranenia viac ako 300 väzňov. V roku 1947 väzenie zatvorili a nová komunistická vláda ho premenila na múzeum. V roku 1989 komplex definitívne osirel a teraz je z neho bludisko ciel, železných tyčí a rozpadávajúcich sa chodieb.

Ostrov Daksa, Chorvátsko

Daksa je neobývaný ostrov neďaleko pobrežia najkrajšieho chorvátskeho mesta Dubrovník. Nachádza sa na ňom zničený františkánsky kláštor z roku 1231 spolu so zvyškami starej pevnosti, vily a malého majáka. Nádherný ostrov je na predaj za niečo vyše dvoch miliónov dolárov. Prekvapujúco je na trhu už viac ako dve desaťročia a zatiaľ si nenašiel kupca. Dôvodom je znepokojujúca a krvou poškvrnená história, ktorá odrádza potenciálnych kupcov. V roku 1944 oslobodili Dubrovník od Nemcov vojaci, ktorí ľud podozrivých zo sympatizovania s nacistickým režimom umiestnili na ostrov. Väzňov, medzi ktorými boli aj viacerí kňazi a starosta, bez súdu popravili. Až o šesťdesiat rokov neskôr na Dakse objavili dva masové hroby a obete konečne uložili na odpočinok.

Jaskyňa Diablovo hrdlo, Bulharsko

Jaskyňa Diablovo hrdlo v Bulharsku je údajne miestom, kde Orfeus vstúpil do podsvetia, aby zachránil svoju mŕtvu manželku Eurydiku. Jaskyňa, ktorá sa nachádza v pohorí Rodopy v Bulharsku, dostala meno podľa toho, že jej vchod pripomína démonickú tvár. Okrem toho voda z rieky Trigrad padá takmer 44 metrov priamo dole, čo predstavuje „hrdlo“ diabla. Podzemný vodopád dopadá do Siene hromu, ktorá získala názov kvôli ohlušujúcemu hluku, ktorý voda vydáva. Lievik hlboký 90 metrov vedie vodu do podzemia a vynára sa na povrch v samostatnej komore. Tu sa veci stávajú ešte strašidelnejšími. Na druhej strane sa nikdy neobjaví nič, čo do jaskyne vnesie rieka. Ľudia sa pokúšali použiť drevo, farbivá a plaváky, ale všetko, čo sa dostane pod zem, tam zostane. Tak už viete, prečo jaskyňu v bulharskom folklóre označujú za vstup do samotného pekla.

Vila Rebar, Chorvátsko

Vila Rebar pôsobí skôr ako brloh komixového záporáka než ako skutočné miesto. Budovu z 30. rokov 20. storočia počas II. svetovej vojny vlastnil chorvátsky diktátor Ante Pavelič. Pavelič bol obdivovateľom Hitlera a pod jeho vedením pri jednej z menej známych genocíd v histórii zomrelo viac ako 600-tisíc Srbov. Fašistický diktátor bol paranoidný a v záujme bezpečnosti pod budovou vytvoril rozsiahlu sieť podzemných tunelov. Úplný rozsah podzemia nie je úplne zdokumentovaný, hoci tunely údajne viedli až k neďalekým vojenským základniam a slúžili ako únikové cesty. Po zosadení Paveliča sa Vila Rebar zmenila na horské stredisko, ktoré v roku 1979 čiastočne zničil požiar a odvtedy chátra. Z pôvodnej vily zostali len kamenné základy. Sieť tunelov sa však zachovala. Ich steny pokrývajú znepokojivé obrázky a miestni obyvatelia rozprávajú o tomto obrovskom a tajomnom labyrinte príšerné strašidelné príbehy.

Les Hoia Baciu, Rumunsko

Kým japonský samovražedný les má povesť najstrašidelnejšieho miesta na svete kvôli množstvu úmrtí, oveľa desivejší je prales Hoia Baciu v Rumunsku. Nachádza sa hlboko v Karpatoch v Transylvánii, domove Draculu a je starý vyše 55-tisíc rokov. O Hoia Baciu existuje množstvo miestnych legiend, napríklad o päťočnom dievčatku, ktoré sa stratilo a vrátilo o päť rokov neskôr bez toho, aby si pamätalo, kde bolo. Lesu sa vyhýbajú aj farmári. No viac ako strašidelné rozprávky hrôzu naháňa samotný vzhľad lesa. Prastaré stromy sú hrboľaté a krivé, žiadny nerastie rovno, a často sa v ňom vznáša hustá hmla. Najstrašnejšia je veľká čistina v strede lesa, kde nič nerastie, a to bez akéhokoľvek vedeckého vysvetlenia.

Pevnosť Mamula, Čierna Hora

Na ostrove, ktorý bol predtým známy ako Lastavica, neďaleko pobrežia Čiernej Hory, leží starý hrad s temnými tajomstvami. Pevnosť postavil rakúsko-uhorský admirál Lazar Mamula v 50. rokoch 19. storočia. Zvláštne je, že z hradieb pevnosti nikdy nevystrelili ani jeden výstrel z dela, ani naň nikto nezaútočil. Rakúsko-Uhorsko ho využívalo ako väzenie počas I. svetovej vojny a počas II. svetovej vojny ho používali Mussoliniho fašisti ako koncentračný tábor. Pevnosť vysoká 16 metrov s priemerom takmer 200 metrov bola domovom približne dvetisíc väzňov. Väzni, medzi ktorými boli aj ženy a deti, trpeli hladom, bili ich a mučili. V Mamule zomrelo viac ako 130 väzňov a ich potomkovia stále navštevujú ostrov ako pietne miesto. V roku 2019 čiernohorská vláda odhalila plány postaviť na ostrove luxusný turistický rezort, čo sa, pochopiteľne, stretlo so znechutením. Je ťažké predstaviť si ľudí ako sa budú zabávať v miestnostiach, kde pred necelými osemdesiatimi rokmi umierali od hladu politickí väzni.