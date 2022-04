Sedem mŕtvych, rozsiahle pátranie a žiadna spravodlivosť. Aj tak by sa dal v skratke opísať prípad takzvaných „tylenolových vrážd“, ktoré v roku 1982 otriasli Chicagom.

29. septembra 1982 vstúpilo 12-ročné dievča do spálne rodičov. Bolo mu zle a od mamy si vypýtalo nejakú tabletku. Dostalo Tylenol Extra-Strength, zapilo ju čajom a odišlo do kúpeľne. O niekoľko minút našli rodičia dcéru ležať na podlahe. Okamžite privolali sanitku, ale v nemocnici ju mohli lekári už len vyhlásiť za mŕtvu. Mary Kellermanová bola prvou obeťou tylenolového vraha, aj keď v tom čase o tom jej rodičia ani lekári ešte nevedeli.

Neskôr v ten deň si musel privolať sanitku aj 27-ročný Adam Janus. Mal totiž výrazné ťažkosti s dýchaním. Do nemocnice na Arlington Heights sa dostal ešte pri vedomí, ale krátko na to zomrel. Bohužiaľ to nebola posledná rana, ktorá 29. septembra postihla jeho rodinu. Keď sa Adamovi blízki stretli v jeho byte a spoločne smútili, jeho mladší brat s manželkou mali silné bolesti hlavy. V Adamovej lekárničke našli Tylenol Extra-Strenght a dali si po tabletke.

O pár desiatok minút už boli na ceste do nemocnice. Stanley Janus zomrel ešte v ten deň, jeho manželka o dva dni neskôr. Až vtedy sa podarilo zdravotníkom nájsť spojivo medzi jednotlivými úmrtiami: Tylenol. Balenia hneď putovali na expertízu a experti správne predpokladali, že v nich nájdu kyanid.

Ich predpoklad bol správny. Balenia neobsahovali Tylenol, ale kapsule s kyanidom draselným. Každá tabletka obsahovala 65 miligramov jedovatej látky, dosť na to, aby spoľahlivo zabila dospelého človeka. Bolo jasné, že v Chicagu vyčíňa zákerný vrah.

Polícia informovala firmu Johnson & Johnson, ktorá Tylenol predávala, a tá ihneď nechala stiahnuť z obchodov všetky balenia lieku. Lenže tisíce ich už boli medzi ľuďmi.

A tak sa medzi obete zapísali aj 27-ročná Mary Reinerová, 35-ročná Paula Princeová a 35-ročná Mary McFarlandová. Nádej na prežitie po konzumácii tabletky prakticky neexistovala, kto ju raz skonzumoval, bol odsúdený na smrť. Nebyť rýchleho stiahnutia balení z obehu, obetí mohlo byť ešte viac. Analýza ukázala, že z týchto stiahnutých balení ďalších osem obsahovalo kapsuly s kyanidom.

Vyšetrovanie ukázalo, že výrobca za úmrtia nezodpovedá. S baleniami niekto manipuloval potom, ako opustili továreň. Bolo to možné, keď pod uzáverom sa vtedy ešte nenachádzal ochranný obal, ktorý bolo treba pred konzumáciou tabliet odstrániť. Ten začal byť súčasťou balení až po tylenolových vraždách práve ako reakcia na tieto zločiny. FBI totiž jasne určila, že ktosi v Chicagu skúpil viacero balení s Tylenom, tablety vymenil za kyanid a vrátil ich na police obchodov.

Vyšetrovanie však vraha neodhalilo a je možné, že dodnes žije. Navyše sa v nasledujúcich mesiacoch objavilo množstvo podobných vrážd, v ktorých hrali hlavnú rolu iné balenia s liekmi. Až spomínaný ochranný obal pod viečkom zapôsobil ako spoľahlivá ochrana.