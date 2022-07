Čingischán zomrel v roku 1227. Zrejme by ste čakali, že jeden z najväčších vojvodcov všetkých čias bude mať monumentálnu hrobku hodnú egyptských pyramíd či mauzóleum plné terakotových vojakov. Ale nie je to tak.

Pravdou je, že polohu Čingischánovho hrobu nepoznáme a v dohľadnej dobe ani poznať nebudeme. Mnohí Mongoli si dokonca prajú, aby sa nikdy nenašla, pretože k vojvodcovi dodnes vzhliadajú s takmer nábožnou úctou ako k človeku, ktorý pozdvihol Mongolsko medzi svetové veľmoci.

Mnohí historici sa domnievajú, že Hrobka leží vo východnej provincii Chentej kdesi vysoko v horách. O presnom mieste ale môžu iba špekulovať. Dobové zdroje o polohe Čingischánovho hrobu mlčia. Historické a archeologické náznaky neexistujú, alebo o nich nevieme. Moderné technológie v podobe satelitného snímania sa zatiaľ ukazujú ako neužitočné.

Istý náznak však predsa len existuje v knihe Tajná kronika Mongolov, ktorú napísal anonymný autor pre mongolskú kráľovskú rodinu niekedy po Čingischánovej smrti. V nej sa uvádza, že vojvodca držal v takmer posvätnej úcte vrch Burchan Chaldun v pohorí Chentaj. Vraj raz v mladosti ušiel na jej svahoch prenasledovateľom, ktorí ho mali zabiť. Neskôr údajne povedal: „Každé ráno budem hore obetovať, každý deň sa k nej budem modliť, potomkovia mojich potomkov o tom budú vedieť a budú činiť rovnako.“ Aj preto sa mnohí historici domnievajú, že jeho hrob je niekde na vrchu Burchan Chaldun, ich pátranie ale zatiaľ neprinieslo vytúžené ovocie.

Čingischán zomrel ako 67-ročný počas ťaženia proti Tangutom na severozápade dnešnej Číny. Aj preto by bol návrat jeho tela do Mongolska náročný, zahynul totiž asi 500 kilometrov od mongolských hraníc. Jeho súputníci zrejme nemali poňatia o balzamovaní a telo by takú dlhú cestu nevydržalo. Z tohto dôvodu možno hrobka leží v čínskom regióne Ordos.

Benátsky obchodník Marco Polo, ktorý žil v rokoch 1254 až 1324, strávil v Číne asi 17 rokov. Uviedol, že Mongoli zabili 20-tisíc ľudí, len aby utajili polohu Čingischánovho hrobu. Polove slová zapísal Rustichello da Pisa, ktorý okolo roku 1300 vydal knihu o Talianových cestách. Je však celkom pravdepodobné, že cestovateľ si vymýšľal. Napriek tomu nevieme o polohe hrobky jedného z najväčších vojvodcov všetkých čias prakticky nič.