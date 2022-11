Svätého Bartolomeja stiahli z kože a sťali

Jedenásť z Ježišových apoštolov umučili, iba Ján zomrel na starobu a unikol hroznému osudu prvých veriacich. Väčšinu ukameňovali alebo ukrižovali, sv. Bartolomeja však stretol oveľa horší osud. Podľa biblickej tradície apoštoli losovali, aby určili, kto a kde bude šíriť Ježišovo posolstvo. Bartolomej mal šíriť zvesti do Indie, tam však nedošiel. Historické správy vravia, že jeho púť skončila v Arménsku. Miestni vodcovia, rozzúrení vpádom kresťanstva ho zatkli a odsúdili na smrť stiahnutím kože zaživa. Strhli mu kožu z celého tela predtým než mu sťali hlavu. Jeho brutálna smrť zobrazená napríklad v Sixtínskej kaplnke, kde si Bartolomej drží svoju kožu ako plášť, je silným odkazom odhodlania zomrieť za svoju vieru.

Svätú Barboru zabil vlastný otec

Svätá Barbora, patrónka baníkov, delostrelcov či architektov mala veľmi ťažký osud. Barbora bola krásnou dcérou šľachtica menom Dioskoros. V mladosti sa zaviazala Kristovi a prisahala, že zostane pannou. Jej pohanský otec ju však plánoval výhodne vydať, preto prikázal postaviť vežu, kde ju chcel zatvoriť, aby ju izoloval od kresťanstva. Počas výstavby odišiel Dioskoros do mesta a keď sa vrátil, neveril vlastným očiam. Barbora nechala namiesto jedného okna na veži nainštalovať tri, ktoré symbolizovali Svätú Trojicu. Nahnevaný Dioskoros nariadil dcérinu popravu, ktorú Barbora zázrakom prežila. To otca ešte viac nahnevalo a nariadil jej mučenie, po ktorom jej sám sťal hlavu.

Svätý Sebastián prežil šípy, no zabilo ho bičovanie

Svätý Sebastián, patrón umierajúcich, lukostrelcov, vojakov či klampiarov sa narodil na území dnešného Francúzska. Okolo roku 283 sa stal vojakom v Rímskej armáde počas vlády Diokleciána, ktorý bol krutým protikresťanským cisárom. Vďaka Sebastiánovi sa stovky vojakov obrátili na kresťanstvo a keď to Dioklecián zistil, zbavil ho velenia a prikázal miestnym lukostrelcom ho zabiť. Raneného muža našla sv. Irena, ktorá ho uzdravila. Sebastián sa vrátil k cisárovi a vyčítal mu jeho nespravodlivosť voči kresťanom. Tentoraz ho cisár nechal zbičovať na smrť a jeho telo nechal vyhodiť do kanalizácie.

Svätú Agnes pred smrťou zavreli do nevestinca

Postavenie tejto panenskej mučeníčky v Ríme je dodnes medzi katolíkmi veľmi silné. Podľa starých náboženských traktátov sa do krásnej dievčiny zaľúbil syn rímskeho prefekta Symfronius. Lenže Agnes sa sľúbila Bohu a zaviazala sa zostať pannou. Urazený rímsky prefekt v návale hnevu, že odmietla jeho syna preto nariadil, aby Agnes odviedli do rímskeho nevestinca. V tom čase mala len 13 rokov. Život v nevestinci bol strašným osudom pre každého, ale najmä pre mladé, zbožné a nevinné dievča. Na Agnes však dohliadal Boží anjel. V bordeli jej údajne zázračne narástli vlasy, ktoré zakrývali jej mladé, nahé telo. Muži, ktorí hľadali potešenie, okamžite oslepli, keď ju zazreli. Prefekt, nahnevaný, že mu plán nevyšiel, odsúdil Agnes na smrť. Najprv sa ju pokúsil upáliť na hranici, ale plamene sa okolo jej panenského tela zázračne rozdelili. Preto ju nechal usmrtiť bodnutím do hrdla. Dnes je Agnes patrónkou mladých dievčat, neviest, panien a všetkých, ktorí prežili sexuálne násilie.

Svätý Mercurius trpel ohňom, nožmi a sťatím

Mercurius bol rímsky vojak, ktorý zomrel v 3. storočí. V tom čase slúžil v armáde antikresťanského cisára Decia. Keď sa cisár dozvedel, že Mercurius obracia vojakov na kresťanstvo, nariadil jeho smrť. Spôsob smrti bol desivý. Decius ho prikázal priviazať k štyrom stĺpom nad žeravým uhlím, navyše do neho sluhovia vrážali nože. Krv z jeho tela však uhasila oheň pod ním, preto Decius všetko ukončil sťatím jeho hlavy.

