Strašidelné podsvetie La Mussara

Kedysi krásne španielske mesto La Mussara blízko Tarragony dnes zíva prázdnotou. Jeho obyvatelia ho opustili, keď silná endemická invázia hmyzu zdecimovala vinice, od ktorých záviseli. Neoficiálna verzia však znie, že mesto niekto preklial, preto obyvatelia ušli. Mesto často pokrýva hustá hmla, čo spôsobuje, že návštevníci strácajú orientáciu. Odvážlivci, ktorí sa pokúsili preskúmať ruiny hlásili, že v diaľke počuli dupot konských kopýt a šepot hlasov. Niektorí veria, že mesto je bránou do inej ríše, známej ako La Vila del Sis. Prekročením línie mesta vraj prejdete do ríše, kde vás privítajú hrôzostrašné stvorenia podsvetia. Špekuláciám a legendám drukuje aj údajné zmiznutie Enriqueho Martineza Ortiza, ktorý sa 16. októbra 1991 vydal so skupinou priateľov do La Mussara zbierať huby. Enrique zaostával za priateľmi a keď sa otočili, aby ho hľadali, bol preč. Už ho nikdy nikto nevidel.

Zlé svetlo

Folklór Uruguaja, Argentíny a Čile má príbeh o tzv. zlom svetle. V severnej Argentíne sa v noci v meste Mendoza objavuje svetlo. Vznáša sa niekoľko metrov nad zemou v úbočí hory, pričom mnoho motoristov a najmä vodičov nákladných áut tvrdilo, že ho videli aj na ceste. Domorodí obyvatelia oblasti veria, že svetlo je zlé. Niektorí návštevníci tvrdili, že ide o ohnivú guľu, ktorá prenasleduje ľudí, ktorí cestujú sami. Keď je svetlo biele, niet sa čoho báť, ale ak má zelenú alebo červenú farbu, cestujúci by mali utekať o život, pretože ich stihne celoživotná smola. Domorodci veria, že svetlo by mohlo byť dušou človeka, ktorý nemal riadny pohreb, preto sa prišiel pomstiť. Niekoľkí z tých, ktorí sa pokúšali vypátrať zdroj svetla, údajne našli hlboko v horách ľudské pozostatky.

Príď zajtra

Legenda hovorí, že v 90. rokoch minulého storočia si obyvatelia malých miest a dedín v juhozápadnej oblasti Indie začali písať na steny domov nápis „Nale Ba“. Stalo sa tak po tom, čo sa rozšírila fáma o čarodejnici, ktorá klope na dvere rodinného domu a hovorí hlasom milovaného príbuzného. To spôsobilo, že človek otvoril dvere a nevedomky priviedol do domácnosti smrť. Rodiny, ktoré počuli tento desivý príbeh, sa snažili chrániť tým, že na vonkajšie steny napísali „Nale Ba“, čo znamená „príď zajtra“. Keď sa čarodejnica priblížila k ich domovom, prečítala si slová a na druhý deň sa vrátila. To pokračovalo v nekonečnom cykle, pričom čarodejnica už nikdy nemohla nikomu ublížiť.

Strašidelná amsterdamská ulica

Tí, ktorí mali možnosť navštíviť Amsterdam, často mieria do časti Zeedijk. Ide o jednu z najstarších častí mesta, kde sa kedysi odohrala chladnokrvná vražda, pričom krik nešťastnej obete údajne stále počuť. Začiatkom 19. storočia sa sestry Dina a Helen zamilovali do jedného muža. Wouter bol námorník, ktorý miloval Dinu a poslal jej niekoľko listov. Helena však listy zachytila a spálila. Keď si Dina uvedomila, čo Helena urobila, konfrontovala ju, čo viedlo k bitke. Rozzúrená Helena strčila sestru po suterénnych schodoch domu. Keď zistila, že Dina stále žije, ubila ju na smrť. Hoci sa Helena napokon za Woutera vydala, na smrteľnej posteli ju premohlo svedomie a priznala sa k zabitiu sestry. Šokovaný a znechutený Wouter ju zavrhol a nechal zomrieť osamotenú. Helena sa odvtedy údajne stále túla ulicami v Zeedijku a straší okoloidúcich. Počas nocí navyše Dinin duch kvíli a narieka a jej plačlivý hlas unášaný vetrom spôsobuje, že tí, ktorí ho počujú, zatvárajú okná a nevychádzajú von.

Najstrašidelnejšie miesto v Británii

Dedinka Dering Woods je jedno z najstrašidelnejších miest v Británii. V tunajších lesoch v hmlistých dňoch často počuť výkriky vychádzajúce z hlbín lesa a šepot vznášajúci sa spoza neho. Niektorí veria, že výkriky patria nepokojným dušiam ľudí, ktorí zomreli počas masakry v roku 1948. Dedinčania na druhý deň, 1. novembra, našli medzi stromami 20 mŕtvych tiel. Iní veria, že lúpežník, ktorého zajali a zabili dedinčania v 18. storočí, sa stále potuluje po Dering Woods v rámci „odvetnej misie.“ Z času na čas kričí od frustrácie a hnevu, pretože nedokáže pomstiť svoju smrť.