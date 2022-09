Hony na čarodejnice

Ženu v Papue-Novej Guinei vyzliekli, mučili žeravou železnou tyčou a zaživa upálili na kope horiacich a dymiacich automobilových pneumatík pred očami stoviek prizerajúcich sa. To všetko kvôli údajnému čarodejníctvu. Keby sa to neodohrávalo v obklopení automobilových pneumatík, pravdepodobne by ste si mysleli, že sa to stalo v šestnástom alebo sedemnástom storočí a nie vo februári 2013. Papua-Nová Guinea nie je jediným miestom, ktoré sa stále „bojí“ čarodejníc. Vo viacerých spoločnostiach v Afrike sa stále konajú pravidelné hony na čarodejnice a nejde len o izolované skupiny ľudí. Napríklad samotný prezident Gambie, Yahya Jammey, spustil v roku 2009 kampaň na hon na čarodejnice. Táto jeho aktivita terorizovala dedinčanov, prinútila stovky ľudí utiecť z krajiny a zabila najmenej šiestich ľudí. Ďalším príkladom je India, kde je za čarodejníctvo zabitých asi stopäťdesiat až dvesto žien ročne a výnimkou nie je ani Saudská Arábia, kde sa čarodejníctvo tiež trestá smrťou.

Otroctvo

Bohužiaľ, časy otroctva ešte stále úplne nevymizli. Medzinárodná organizácia práce odhaduje, že v súčasnosti je stále na svete desať až tridsať miliónov otrokov, dokonca viac ako v ktoromkoľvek inom čase v histórii. Áno, čítate správne: nikdy nebolo viac otrokov, ako je práve teraz. Dokonca aj počas osemnásteho storočia – vrcholu afrického obchodu s otrokmi, z Afriky prepravili „len“ šesť miliónov otrokov. Odkiaľ pochádzajú všetci títo dnešní otroci? No, skoro zovšadiaľ. Po celom svete sú denne muži, ženy a deti unášaní alebo zajatí s cieľom nútiť ich k otroctvu, ktoré má rôzne podoby. Najčastejšie ide o sexuálne otroctvo, resp. rôzne iné formy vykorisťovania. Len v USA je odhadom 100-tisíc detí uväznených v obchode so sexom, pričom obchodovanie s ľuďmi na celom svete ročne vynáša vyše 32 miliárd dolárov. Najviac otrokov existuje v Ázii, kde je na nútených prácach vyše 12,3 miliónov ľudí. Tieto obete často zostávajú nepovšimnuté ako otroci pracujúci v gastroslužbách, poľnohospodárstve, hoteloch a podobných odvetviach.

Predaj detí

Samozrejme, predaj detí ide ruka v ruke s novodobým otroctvom, ale na rodičoch, ktorí dobrovoľne predajú svoje deti do núteného otroctva plného nepredstaviteľného utrpenia je niečo nepochopiteľné. Zdá sa, že sila dolára je väčšia ako puto medzi rodičom a dieťaťom. Je šokujúce, že internet je plný webových stránok, ktoré ponúkajú rodičom obchod výmeny detí za peniaze. Snažia sa presvedčiť rodičov, že je v poriadku vzdať sa dieťaťa pre vyššie ciele, že dieťaťu tým zabezpečia lepší život. Kým na jednej strane uverejňujú fotky šťastných detí usmievajúcich sa ako v letnom tábore, na druhej strane tieto isté deti doslova drú v nepredstaviteľných podmienkach aj 18 hodín denné za pár centov.

Kanibalizmus

Možno budete prekvapení, ale okrem psychopatov alebo príležitostnej skupiny uviaznutých ľudí, ktorí sú nútení jeden druhého zjesť, aby prežili, existujú ešte legitímne skupiny kanibalov, ktorí stále považujú jedenie ľudí za súčasť svojej kultúry. Napríklad takí Korowaiovci, tí stále jedia svojich „spoluobčanov.“ Tento kmeň, ktorý žije v Indonézskej Novej Guinei, má dlhú tradíciu, ktorá sa datuje od prehistorických čias jedenia ľudí a skutočnosť, že boli tak dlho relatívne izolovaní od moderného sveta, umožnila tento zvyk zachovať. Za obeť padne najprv padne miestny čarodejník, o ktorom sa traduje, že požiera mozgy. Preto miestni čarodejníka umučia, zabijú a zjedia jeho mozog. Keď novinár zo Smithsonian, Paul Raffaele, navštívil tento kmeň, jeho členovia sa s ním otvorene podelili o svoje skúsenosti s kanibalizmom. Objasnili mu aj tvrdenie, že ľudské mäso je najbližšie k chuti mäsa z kazuára, ktorý je blízky pštrosovi. Šušká sa, že okrem Korowaiov na odľahlých miestach južného Pacifiku existujú aj iní kanibali a v roku 2011 médiá tvrdili, že kanibali zjedli nemeckého námorníka Stefana Ramina. Neexistoval o tom nezvratný dôkaz, ale jediné, čo z neho zostalo, boli jeho zuhoľnatené a rozštvrtené kosti, zuby a zvyšky oblečenia, ktoré úrady našli pri starom táboráku.

Ľudské obete

Niektoré skupiny hinduistov dodnes praktizujú nelegálnu tradíciu „sati.“ Je to starý pohrebný zvyk, pri ktorom sa vdova vrhne, či už dobrovoľne alebo kvôli spoločenskému tlaku na hranicu svojho mŕtveho manžela a uhorí. Ženy to síce robia, aby preukázali oddanosť a zbožnosť voči svojim manželom, ale okrem toho, že ide o samovraždu alebo aj vraždu, kritici tvrdia, že táto prax zachováva ženskú podriadenosť. V roku 2011 tajný reportér BBC tiež zistil, že do veľkého biznisu sa zase rozvinulo obetovanie detí. Deje sa to v hlavnom meste Ugandy, v Kampale. Bohatí platia čarodejníkom obrovské sumy peňazí za obetovanie detí, čo je rituál, o ktorom dospelí veria, že im prinesie bohatstvo a dobré zdravie. Prax sa stala tak rozšírená, že mesto bolo obvešané plagátmi, ktoré túto tradíciu odsudzovali. Bohužiaľ, výsledkom bolo, že komunita ľudí sa v Ugande úplne rozhádala a vznikli proti sebe dva tábory.

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 2. septembra 2022.