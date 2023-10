Pravia má v historickom erbe šesť vrán a dá sa povedať, že obyvatelia tohto mesta v španielskej Astúrii s nimi po stáročia žili v harmónii. To však už neplatí. Z neznámeho dôvodu totiž veľké kŕdle čiernych operencov útočia na majetok miestnych ľudí. Prvé prípady vtákov, ktoré vrážali do okien domov a bytov, sa objavili už v máji 2023 a odvtedy sa situácia iba zhoršuje. Zvieratá nedbajú ani na to, že pri útokoch začnú krvácať.

„Vyzerá to ako z Hitchcockovho filmu,“ uviedla jedna z obyvateliek Pravie. „Dnes sa mi ich na parapet postavilo 17 a nedokázala som ich odplašiť. Sused si zasa musel dať prestriekať auto, lak mal celý doškriabaný a na niektorých miestach vtáky odlúpli kusy farby.“

Keď vrany zaútočili prvýkrát, miestni si mysleli, že dospelé operence chceli len odplašiť ľudí od svojich mláďat. Avšak čas, kedy sa rodili mladé vtáky, je dávno preč, no útoky neprestali. Práve naopak, zvieratá sú ešte agresívnejšie. Zopár miestnych vraví, že za to môže sústavné ničenie prirodzeného prostredia vtákov a s tým súvisiaci nedostatok potravy, no v žiadnom inom európskom meste k podobnému vyčíňaniu nedochádza.

Vravy sa akoby bez pudu sebazáchovy vrhajú proti oknám v snahe rozbiť ich. Fakt, že si pritom neraz vážne ublížia, ich nijako nevyrušuje. Krvavé škvrny na oknách sú jasným dôkazom toho, že so správaním vrán niečo nie je v poriadku. Nikto ale nevie, čo.

Tamojší starosta dostal v priebehu piatich mesiacov na stôl stovky sťažností ohľadom správania vtákov, no vraví, že nemôže nič robiť. Nepomohol odchyt do pascí ani plašenie balónmi a ľuďom radí, aby si zaobstarali na okná ochranné pletivá. Nejaké vysvetlenie tohto zvláštneho javu podľa neho musí existovať, no odpovede zatiaľ nemajú ani vedci.