Mayská apokalypsa

Prvá známa mayská civilizácia sa datuje do roku 2000 pred Kristom a pokrýva dnešnú Guatemalu, Mexiko, časti Hondurasu, Belize a El Salvador. Počas svojej existencie vytvorila sofistikované matematické systémy, pyramídy, chrámy, astronomické mapy a kalendáre. Jedným z pozoruhodných kúskov je práve kalendár, ktorý používa 394-ročný cyklus. Historici a autori New age podľa neho označili 21. december 2012 za dátum kozmického mieru a porozumenia. Mnoho ľudí si to vysvetlilo tak, že to znamená koniec sveta a označili deň za Armagedon. Niektorí ľudia koniec sveta vykreslili ako zrážku Zeme s planétou zvanou Nibiru, iní tvrdili, že slnečné erupcie posunú zemskú os a spôsobia zničujúcu potopu. Nastal masový zmätok a hystéria, pričom veľa ľudí sa pripravovalo na koniec sveta stavaním korábov a bunkrov a nakupovalo súpravy na prežitie.

Súdny deň podľa Isaaca Newtona

Určite poznáte prácu matematika a vedca Isaaca Newtona, ale nie jeho predpoveď o súdnom dni. Napriek záujmu o vedu študoval Newton aj teológiu a náboženstvo. Nazdával sa, že biblické proroctvá sú symbolické a vyžadujú výklad skúseným učencom. Jeho predpovede vyšli na svetlo v roku 2003, keď médiá tvrdili, že vlastnia jeden z jeho prvých spisov predpovedajúcich koniec sveta v roku 2060. Oponenti tejto predpovede trvajú na tom, že Newton bol ateista, napriek záujmu o teológiu. Neveril v Krista ani v uctievanie božskej bytosti, preto nemohol predpovedať apokalypsu na základe teologických spisov.

Predpoveď súdneho dňa

„Skutočná cesta“ alebo „Chen Tao“ bolo kultové hnutie, ktoré vytvoril taiwanský vodca Hon Ming Chen. Náboženská skupina zmiešala aspekty taiwanského náboženstva, budhizmu, kresťanstva a konšpiračných teórií o UFO so svojimi proroctvami. Hon Ming Chen predpovedal, že 31. marca 1998 o 01:01 ľudia v celej Severnej Amerike uvidia Boha na svojich televízoroch. Nie je žiadnym prekvapením, že predpoveď zlyhala, čo ho viedlo k zmene dátumu apokalypsy na nasledujúci rok. Predpovedal koniec sveta v masívnych záplavách a príchode diabla. Druhá predpoveď tiež zlyhala, čo viedlo k zániku kultu.

Planéta Clarion

Táto predpoveď pochádza z roku 1954, keď chicagská žena v domácnosti, Dorothy Martinová, tvrdila, že dostala správu o mimozemskom útoku z planéty Clarion. Mimozemšťania vraj spôsobia masívnu potopu, ktorá pohltí Zem. V novinách sa objavili titulky varujúce pred „Dňom katastrofy“, ktoré zmobilizovali jej nasledovníkov „Hľadačov“. V rámci prípravy na koniec sveta títo ľudia podali výpovede, predali svoje veci a zišli sa u Dorothy doma, aby spievali koledy. Štedrý večer roku 1955, ktorý bol dňom D však prebehol bez problémov. Neskôr v noci, keď sa mimozemšťania a lietajúce taniere neukázali, Dorothy tvrdila, že dostala ďalšiu správu z Clarionu, v ktorej sa uvádza, že na Boha zapôsobila ich viera a rozhodli sa apokalypsu odložiť.

Prorocká sliepka z Leedsu

V roku 1806 sliepka začala znášať vajcia s nápisom „Kristus prichádza“. V Leedse to vyvolalo náboženské šialenstvo - mnohí ľudia navštevovali sliepku, aby videli vajcia a robili pokánie v rámci prípravy na príchod Ježiša. No neskôr zistili, že majiteľka Mary Batemanová vajcia popísala atramentom a vložila do sliepky, aby ich mohla znova zniesť...

Predpovede Shoko Asahara

Lepšie než čakať na apokalypsu je vytvoriť si ju sami. Presne to urobil v roku 1995 Šóko Asahara, narodený ako Chizuo Matsumoto. Asahara bol japonský prorok súdneho dňa, ktorý sa stal kultovým vodcom po zatknutí za predaj falošných čínskych liekov. V roku 1987 vytvoril náboženstvo Óm Šinrijkó („Najvyššia pravda“), ktoré malo asi desaťtisíc nasledovateľov v Japonsku a 40-tisíc v Rusku. Asahara predpovedal apokalypsu v rokoch 1997 až 2000 v dôsledku otravy plynom. Niektorí členovia sa však rozhodli vziať veci do vlastných rúk. 20. marca 1995 nastúpili do piatich vlakov a uvoľnili toxický plyn sarin, pričom zabili 13 ľudí a zranili najmenej 5500 ďalších. Asahara zatkli a odsúdili na smrť vo februári 2004.

Slnko sa mení na červeného obra

Zdá sa však, že fascinácia predpoveďami na konci dňa je súčasťou našej DNA. Táto predpoveď hovorí, že o šesť miliárd rokov sa Slnko po premene vodíka na hélium zmení na červeného obra, čo spôsobí, že bude svietiť tritisíckrát jasnejšie a rozšíri sa na 20-násobok súčasnej veľkosti Zeme. Zvýšená radiácia Slnka zničí planéty ako Saturn a Jupiter a ani Zem, ak zostane na svojej obežnej dráhe, neodolá žiareniu. Niektorí vedci predpovedajú, že po expanzii sa Slnko zmenší na bieleho trpaslíka. Iní hovoria, že Slnko sa bude neustále odkláňať od Zeme a vyhasne. Isté ale je, že táto predpoveď sa naplní. Koľko apokalýps však Zem dovtedy zažije, nevedno.