William Suff

V roku 1984 pracoval ako skladník v Kalifornii. Suff bol stále v podmienečnom prepustení, keď nastúpil do skladu, pretože si odpykal desať rokov zo 70-ročného trestu za to, že v roku 1974 ubil na smrť svoju dvojmesačnú dcéru. Práve v tomto období sa však u neho prebudila vášeň po smrti. Zameral sa najmä na prostitútky závislé na heroíne v okrese Riverside a pri jazere Elsinore. Svoje obete brutálne zabíjal, mrzačil ich telá a mnohé z nich posmrtne znásilnil a naaranžoval. Zabil najmene 13 žien, predovšetkým uškrtením alebo ubodaním. Momentálne čaká na trest smrti.

Peter Moore

Strávil predchádzajúcich 20 rokov napádaním a znásilňovaním mužov v oblasti Merseyside v Anglicku. Na konte má celkovo 39 útokov. Potom, čo bol usvedčený a odsúdený na doživotie bez možnosti prepustenia, dostal Moore otázku, prečo spáchal tieto zločiny. Odpoveď mnohých zamrazila až v kostiach. „Pre zábavu,“ povedal. Moore zostal vo väzení a ľudia od neho bočili. Okrem jedného. Spriatelil sa s najplodnejším britským sériovým vrahom Haroldom Shipmanom. Do konca života ostali kamarátmi, ktorí si vymieňali historky a skúsenosti. Len tak pre zábavu.

Rasu Khan

Všetko sa to začalo tým, že mu bolo teplo. Polícia ho zadržala, keď v Bangladéši v júli 2009 ukradol z mešity ventilátor. Za túto drobnú krádež by dostal maximálne pokutu alebo iný mierny trest. Avšak po niekoľkých výsluchoch sa priznal k oveľa ohavnejšiemu zločinu. 18. augusta 2008 zviazal, znásilnil a zavraždil robotníčku v odevnej továrni. A nielen to. Priznal sa aj k zabitiu ďalších desiatich žien. Podrobnosti o týchto zločinoch sú nejasné, ale Khan mal jasný motív. Chcel zabiť 101 žien a potom stráviť zvyšok svojho života ako askéta vo svätyni. Odsúdili ho na obesenie, no podľa posledných správ z roku 2015 zatiaľ býva v cele smrti.

Ramadan Mansour

Tomu sa povie násilník od kosti. Bol vodcom egyptského pouličného gangu. Záľubu našiel v brutálnom znásilňovaní a vraždení mladých chlapcov. Mansour sa na tom zabával, užíval si to, ale zároveň to robil verejne a tak posilňoval svoje postavenie a rešpekt v uliciach Káhiry. Predtým, ako ho v roku 2010 obesili, mnoho Egypťanov začalo Mansoura uctievať ako hrdinu.

Adolf Seefeldt

Adolf nie je veľmi populárne meno, čo dokazuje aj ďalší jeho beštiálny nositeľ. V rokoch 1933 až 1935 nalákal viac ako tucet mladých chlapcov do lesa, zneužil ich a potom ich zabil. Stále je otázkou dohadov, ako presne zomreli. Uvažuje sa, že ich buď otrávil nejakým domácim odvarom, ktorý sa v tom čase nedal vystopovať, alebo jednoducho nechal deti v hypnotickom tranze zomrieť na následky znásilnení. Tak či onak, Adolfovi sťali hlavu po tom, čo bol usvedčený ako páchateľ. Najmrazivejší obraz týchto zločinov? Každá obeť bola oblečená v námorníckom obleku, ktorý bol typickým chlapčenským odevom začiatku 20. storočia.