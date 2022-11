×

FaktyX Ako po skutočnej apokalypse: Sovietske mestá duchov

Keď v roku 1991 skolaboval Sovietsky zväz, neznamenalo to len pád železnej opony a závan slobody. Pre niektoré mestá to bola doslova apokalyptická smrť. Zrazu pocítili, čo to znamená ustáť život v konkurenčnom prostredí a tak ostali opustené ako biblické Jericho.