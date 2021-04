Clara Germana Celeová – zmluva s diablom

Clara Germana Celeová vraj uzavrela zmluvu s diablom v roku 1906, keď dovŕšila 16 rokov. V tom čase bola kresťanskou misionárkou v Južnej Afrike a už pár týždňov po tom, čo ju ovládol Satan, jej telom prebiehali silné kŕče a vždy, keď sa k nej priblížil človek s krucifixom, začala neľudsky vrieskať a prskať sliny. Trhala zo seba oblečenie a hovorila niekoľkými starými jazykmi. Tiež dokázala uhádnuť, aké udalosti sa odohrali v životoch ľudí okolo nej. Nakoniec k nej privolali dvoch kňazov, ktorí mali vykonať exorcizmus. Počas neho Clare pokožka pri kontakte so svätenou vodou vrela, celé telo sa zvíjalo a krútilo po zemi, akoby sa zmenila na hada. Jedného z kňazov sa pokúsila uškrtiť a viac než 170 ľudí dosvedčilo, že ju videlo levitovať asi dva metre nad zemou. Po dvoch dňoch vyčerpávajúceho exorcizmu nakoniec kňazi dievča oslobodili od diabla, ktorý sa už do jej duše vraj nikdy nevrátil.

George Lukins – po exorcizme znovu veriaci

31. mája 1778 navštívila Sarah Barberová v britskom mestečku miestneho reverenda Josepha Easterbrooka, aby ho informovala, že pozná muža trpiaceho zvláštnou chorobou. Išlo o krajčíra menom George Lukins, ktorý spieval a vrieskal rôznymi zvukmi, ktoré sa nepodobali na ľudský hlas. Sám seba fackoval po tvári, mal neovládateľné záchvaty zlosti a silné kŕče. Pre bizarné správanie skončil v nemocnici svätého Juraja, kde ho „liečili“ päť mesiacov, no lekári ho nakoniec vyhlásili za nevyliečiteľného. Sarah verila, že Lukinsa posadli démoni. Sám Lukins o sebe tvrdil, že je diabol, spieval obrátený Te Deum a vyhlasoval, že má v tele sedem démonov, ktorých z neho musia vyhnať siedmi duchovní. V piatok, 13. júna 1778, naozaj sedem duchovných vedených reverendom Easternbrookom z Georga vyhnalo sedem démonov po veľmi namáhavom rituáli. Po ňom sa z Lukinsa znovu stal pobožný človek, šíril Pánovu modlitbu a neustále ďakoval kňazom, ktorí ho zachránili.

Anneliese Michelová – exorcizmus jej nepomohol

Anneliese Michelová sa narodila v roku 1952 v zbožnej katolíckej rodine v nemeckom Bavorsku. Odmalička trpela symptómami rôznych duševných porúch, ale keď sa jej príznaky začali vymykať spod kontroly napriek užívania liekov, vedela, že za to môže diabol. Prvá skúsenosť s diablom ju zasiahla, keď mala 16 rokov. V škole omdlela a po prebratí chodila ako v tranze. V tom čase Anneliese nedokázala prekročiť Kristov obraz, ani navštíviť kaplnku, doma ničila cirkevné predmety, ubližovala si. Zašlo to až tak ďaleko, že úplne odmietala jesť, pila vlastný moč, dokázala hodiny vrčať alebo vrieskať, nadávala a napádala vlastnú rodinu. Na verejnosti chodila nahá, každý deň urobila 400 drepov a celé dni štekala ako pes. Rodičia prosili kňazov o vykonanie exorcizmu, ale až do roku 1975 sa im nepodarilo získať súhlas biskupa. Nakoniec sa Anneliese ujali dvaja miestni kňazi. Počas exorcizmu žena kričala, nadávala kňazom, hádzala sa o zem, niekoľkokrát prehovorila cudzími hlasmi a používala jazyky, s ktorými nikdy predtým neprišla do styku. Údajne v nej kňazi rozpoznali až siedmich démonov. Na tele sa jej objavovali stigmy, modriny okolo očí, bola vychudnutá až na kosť, avšak stále bola silná, preto ju pri exorcistických rituáloch museli priväzovať. Napokon Anneliesine vízie prestali, no jej zdravotný stav sa rapídne zhoršoval. Po desiatich mesiacoch vyháňania diabla Anneliese zomrela.

Elizabeth Knappová – diabol ju nahováral na vraždu

Elizabeth Knappová pracovala ako slúžka v domácnosti Samuela Willarda, významného reverenda v kostole v Grotone v Massachusetts počas 70. rokov 16. storočia. Keď dovŕšila 16 rokov, jej správanie sa zmenilo. Mala časté záchvaty, halucinácie, krútenie tela, vydávala zvieracie zvuky, hovorila hlbokým hlasom a popisovala stretnutie s diablom. 28. novembra 1671 Elizabeth dostala záchvaty, ktoré trvali 48 hodín. Po nich až do 8. decembra zostala v katatonickom stave - nedokázala sa hýbať. Priznala, že ju napadol diabol a nemala inú možnosť, ako s ním uzavrieť dohodu, po ktorej ho musela pustiť do svojej postele. V tej dobe Willard uviedol, že s ním diabol prehovoril prostredníctvom Elizabeth. Slúžka sa priznala, že diabol ju nahováral, aby zabila seba i ostatných blízkych, vrátane Willarda a jeho rodiny, čo odmietla. Preto ju diabol naďalej trápil silnými bolesťami a záchvatmi.

Anna Ecklundová – posadnutá hneď dvakrát

Zvláštnosti sa v Aninom živote začali prejavovať, keď dovŕšila 14 rokov. Napriek tomu, že vyrastala v prísnej katolíckej rodine, v jej správaní sa začali objavovať známky posadnutia diablom. Nezniesla blízkosť náboženských predmetov, nemohla vstúpiť do kostola bez toho, aby sa nezačala zmietať a kričať, často mala sexuálne narážky a obscénne správanie. V roku 1912 podstúpila úspešný exorcizmus, no o 14 rokov neskôr ju diabol posadol opäť. Vyhľadala preto pomoc kňazov, ktorí ju umiestnili do ženského kláštora, kde ju mníšky mali pripraviť na ďalší exorcistický rituál. Až v kláštore sa jej posadnutosť prejavila naplno. Hovorila cudzími jazykmi, pľula na mníšky a často zvracala, keď sa k nej priblížili s krucifixom. Celý exorcizmus nakoniec trval 23 dní, počas ktorých Anna zranila troch kňazov a dve mníšky, no nakoniec bol úspešný.